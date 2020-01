De Amerikaanse gezondheidszorg is doodziek

Per jaar voert de VS 300.000 appendixoperaties uit. De helft daarvan hoeft helemaal niet. Antibiotica helpen evengoed, zonder een dure operatie. Dokter Makary is geschokt als hij ontdekt dat er in de VS zo'n 1.100 kerken, synagoges en moskeeën zijn die door medische belangengroepen of ziekenhuizen gebruikt worden als rekruteringscentra om bloedvaten te laten onderzoeken, mensen bang te maken en naar de dokter door te verwijzen voor een operatie die ze helemaal niet nodig hebben.

Zeer vreemd: in de VS krijg je de prijs van een ingreep in het ziekenhuis niet te horen en niet te zien, tot na die ingreep. Nieuwe knie of heup nodig? Prijs onbekend. Zo vroeg Jeffrey aan een ziekenhuis de prijs voor een verlenging van de achillespees voor zijn 12-jarige zoon die een enkelblessure had opgelopen. Jeffrey is zelf dokter en had vooraf toch wat informatie los kunnen peuteren.

Het ziekenhuis vertelde hem dat de ingreep 37.000 dollar zou gaan kosten. De verzekeraar zou de meeste kosten dekken, zei de boekhoudafdeling, behalve het remgeld (de eigen bijdrage) van 5.000 dollar. In Amerika noemen ze dat de deductable of de out of pocket-kost, wat je dus uit je eigen zak moet betalen voor de verzekeraar tussenkomt.