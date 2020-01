Het statussymbool dat de bedrijfswagen dezer dagen nog steeds is, zou eigenlijk op de schop moeten, vind ik zelf als toekomstige bedrijfswagengebruiker. We moeten af van ons egocentrisch mobiliteitsgedrag. Met z’n allen in de (bedrijfs)wagen stappen, via Waze files proberen te omzeilen, en ons dan toch dagelijks vastrijden, is echt niet meer van deze tijd. De nadelige externaliteiten van ons rijgedrag – luchtvervuiling, economisch duur tijdsverlies in de file, geluidsoverlast, verkeersonveiligheid – wentelen we, bewust of onbewust, af op de hele maatschappij.