Cyberaanval legt Belgische weefgetouwenproducent Picanol plat: ook morgen geen productie

En wat als het zover is? Betaal je dan best? "Dat is een risico, want de vraag is natuurlijk of je de sleutel wel gaat krijgen. Nu, in de meeste gevallen is dat wel zo, leert de praktijk. Maar op die manier ondersteun je die misdadigers verder. Dus de politie raadt dat af. Maar als geen back-ups hebt en je je informatie kwijt bent, heb je heel weinig keuze, denk ik."

