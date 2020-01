Ook Deense deelauto's komen naar Antwerpen

Vanaf april komen er nieuwe deelauto's bij in de stad Antwerpen. Deze keer gaat het om het Deense bedrijf GreenMobility dat in totaal 225 elektrische auto's zal inzetten in Antwerpen. De stad gelooft dat de interesse erin nog altijd groter wordt, zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA): "Meer en meer mensen beslissen om hun tweede of zelfs hun eerste eigen wagen weg te doen door die deelwagens. Dat maakt ook dat er meer parkeerplaatsen bijkomen in de stad. Want veel privéwagens staan tot 95 procent van de tijd stil, terwijl deelwagens veel meer gebruikt worden. Eén deelwagen vervangt 5 tot 10 andere auto's."

Deurnese Taximaatschappij

Greenmobility zal in Antwerpen samenwerken met de Deurnese taximaatschappij. "Wij hebben de ervaring om zo'n grote vloot wagens te beheren", zegt Steve Van Avermaet, de CEO van DTM. "Wij hebben bijvoorbeeld ook plaatsen om die wagens te herstellen als dat nodig is en een eigen carwash." Zijn die deelwagens dan geen concurrentie voor de taxi? "Dat zou kunnen, maar als mensen een glas te veel op hebben dan mogen ze ook niet met een deelwagen rijden en hebben ze ons nog altijd nodig. Mobiliteit is zo fel in beweging dat we zulke samenwerkingen wel zien zitten."

Laadpalen

De auto's van GreenMobility zijn allemaal elektrisch en hebben dus wel laadpalen nodig. Daar wordt dan ook aan gewerkt, zegt schepen Kennis: "Samen met onder andere taximaatschappijen bekijken we waar er nog meer nodig zijn, we zullen het bestaande netwerk dus nog uitbouwen. Daarnaast doen ook de taximaatschappijen zelf zulke investeringen."

Cambio en Poppy

Met de andere grote deelwagensystemen erbij, Cambio en Poppy, zullen er tegen de zomer ruim 600 deelwagens zijn in de stad.