Dodentol na vulkaanuitbarsting in Nieuw-Zeeland loopt verder op

De dodentol na de vulkaanuitbarsting op White Island in Nieuw-Zeeland is naar boven bijgesteld nadat in een Australisch ziekenhuis een slachtoffer aan zijn verwondingen is bezweken. Dat heeft de politie gemeld. Alles samen kwamen bij het drama van begin december nu al 18 mensen om het leven, 2 zijn nog altijd vermist maar ook van hen wordt aangenomen dat ze niet meer in leven zijn.