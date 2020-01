Drugsprobleem neemt toe in Diest : "Bijna elke dag wordt wel iemand onder invloed uit verkeer geplukt"

Bij de twee opgepakte mannen was een 36-jarige man uit Herselt. Hij was in het bezit van hasj, marihuana en cocaïne. Er werd een huiszoeking uitgevoerd bij de man thuis en hij werd gearresteerd voor de duur van het onderzoek. Een 23-jarige bromfietser uit Bekkevoort legde een positieve speekseltest af en had ook nog 20 gram cannabis op zak. Ook hij werd opgepakt.

Onrustwekkende situatie

De Diestse burgemeester Christophe De Graef spreekt van een onrustwekkende evolutie. “We moeten vaststellen dat drugs in het verkeer meer en meer een plaag beginnen te worden", concludeert de burgemeester. "Bij elke controle die we doen, plukken we bijna dagelijks mensen onder invloed van drugs uit het verkeer. Die verliezen ook meteen voor 15 dagen hun rijbewijs, want voor drugs hanteren we nultolerantie. "De situatie baart me zorgen", zegt de burgemeester. "Maar we blijven die controles uitvoeren, want drugs brengen ook dealers naar Diest, en dat willen we absoluut niet, besluit burgemeester De Graef.

Dronken chauffeurs.

Daarnaast zijn ook nog vijf dronken bestuurders uit het verkeer gehaald. Een 34-jarige man uit Diest die onder invloed reed, negeerde de controle, en werd nadien door een anonieme ploeg tot staan gebracht. Een vrouw uit Lubbeek, die met een voorlopig rijbewijs reed, wou nog snel van bestuurder verwisselen, en ook zij mag zich aan een proces-verbaal verwachten.