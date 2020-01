Benedictus XVI kant zich tegen afschaffing celibaat: een regelrechte aanval op paus Franciscus?

Opmerkelijk wat de vorige paus doet. Want bij zijn aftreden in februari 2013 had hij beloofd aan het College van Kardinalen dat hij zich niet zou mengen in de beslissingen van zijn opvolger. Dit is wel wat anders. Het is (minstens) een vingerwijzing naar Franciscus, die moderner en meer open wil omgaan met het celibaat.

De taal van Benedictus en Sarah is ongenuanceerd: "Het is een pastorale catastrofe en een verduistering van het begrip van het priesterschap. De Kerk heeft geen behoefte aan radicaliteit en de Amazone-regio moet geen tweederangspriesters krijgen."

En nog meer: "Heiligheid en huwelijk, zoals we geleerd hebben van Augustinus, gaan niet samen (...) Mannen konden in de vroege Kerk enkel gewijd worden als ze beloofden zich van geslachtsverkeer te onthouden. De viering van de eucharistie is een permanente dienst aan God, waardoor een huwelijksband onmogelijk is. Roepingen van priesterschap én het huwelijk zijn niet samen te realiseren."