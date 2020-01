We zitten volop in de winter, maar aan het weer is het niet echt te merken. Het is ongewoon zacht en de gevolgen daarvan zijn zichtbaar in de natuur. Her en der zijn er al dieren actief die normaal gezien hun winterslaap zouden moeten houden. Volgens Natuurpunt gaat het voorlopig nog om enkelingen. Maar als de winters de komende jaren ook zo warm blijven, vreest de vereniging dat heel wat diersoorten in de problemen kunnen komen.