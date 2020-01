In beslag genomen vechthanen in Hoeselt afgemaakt

Zaterdagavond ontdekte de politie een hanengevecht achter een boerderij in de Proefbosstraat in Hoeselt. Er was een arena ingericht voor illegale hanengevechten. "De vechthanen hadden geen toekomst meer", zegt Rudi Oyen van het opvangcentrum. "Ze samen zetten met de andere hanen hier lukt niet. Dan beginnen ze te vechten."

De hanen apart houden zou wel kunnen. "Maar een nieuwe thuis voor hen vinden is moeilijk. We moeten vermijden dat ze opnieuw terecht komen bij eigenaars die hanengevechten organiseren." Hanengevechten zijn illegaal, niet alleen omdat het in strijd is met de dierenrechten, maar ook omdat er gegokt wordt op de gevechten.

Kerngezond

"Eigenlijk is het jammer", zeg Oyen. "De dieren waren prima verzorgd en zagen er gezond uit. Slechts één van de hanen was gewond. Waarschijnlijk waren de gevechten nog maar net begonnen." Het verbod op hanengevechten dateert al van 1929, maar het is pas vanaf 1991 dat ook toeschouwers kunnen gestraft worden.

In 2019 werden er in het vogel- en zoogdierencentrum ook al een keer hanen binnengebracht die bedoeld waren voor hanengevechten. Toen was de politie binnengevallen bij een kweker en werden er meer dan 100 dieren in beslag genomen.