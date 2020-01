Informateurs spelen verlengingen en politicologen aanschouwen: "Ze zijn gebuisd en krijgen een soort tweede zit"

Desondanks geeft koning Filip hen nu nog eens twee weken extra. "Dit was verwacht", zegt politicoloog Carl Devos in "Terzake". "Er was niets om naar uit te wijken." Van enige doorbraak is trouwens geen sprake. "Ze zijn gebuisd en krijgen een soort tweede zit. Toen ze hun opdracht kregen, zei men officieel dat het geen open opdracht was, maar dat het de bedoeling was om na te gaan of PS en N-VA samen in één regering kunnen."

Dat blijkt dus niet te lukken. CD&V, de partij van Coens, wil de N-VA niet lossen, terwijl de MR, de partij van Bouchez, diezelfde N-VA net wel wil lossen en een paarsgroene coalitie wil, aangevuld met CD&V. "Het schisma dat al sinds 26 mei de formatie overheerst, zit eigenlijk ingebakken in het informateursduo zélf", denkt Carl Devos.