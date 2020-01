Wat u in onze media niet over Iraniërs te weten komt

Wat ik zie en voel als ik wekelijks met mijn Iraanse familie en vrienden praat of wanneer ik op bezoek ben, heeft weinig weg van rouw, haat of de schouders ophalen. Het is een diepgewortelde cynische blik op de toekomst omdat ze doodop zijn, omdat ze het vechten allang hebben opgegeven en het regime met zijn propaganda gewoon zijn ding laten doen.

De Iraniërs zijn moe en zoeken in stilte naar rust. Ik heb het dan over de overige 99% die de voorpagina’s niet gehaald heeft. Ik heb het over hen die weggelaten worden. Zij die voor de eigenlijke nuance zouden moeten zorgen. Zij die uw zwart-witbeeld zouden moeten vernietigen. Ik heb het over hen die tijdens de protesten in het midden van de nacht via omwegen hun kind bij een andere ouder moeten ophalen omdat het dan terug veilig is. Ik heb het over hen die me laconiek bij het ontbijt aan de telefoon vertellen hoe ze gisterenavond een granaat hebben kunnen ontwijken en daarbovenop mij troosten en niet andersom. Ik heb het over hen die de nuance zelf kwijt zijn.