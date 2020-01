Irankenner: "Demonstrerende Iraniërs vrezen dat het internet platgelegd zal worden. Zullen er dan doden vallen?"

Het persagentschap Reuters zegt zelfs dat meer dan 1.500 Iraniërs in november het leven hebben gelaten. Maar dat heeft duizenden anderen dus niet weerhouden om opnieuw op straat te komen.

Zullen er nu doden vallen? "In november is het internet platgelegd zodat de wereld niet kon toekijken", vertelt Omidi aan het Radio 1-programma "De ochtend".



"Op dit moment bevindt de Iraanse regering zich in een bijzonder benarde positie, want ze heeft te maken met felle protesten én de wereld zit toe te kijken. Er zijn veiligheidstroepen ingezet en er is ook geschoten. Momenteel heb ik geen informatie over doden. Er zijn wel gewonden. Er wordt traangas gebruikt in metrostations. De demonstranten worden hard aangepakt, maar net iets minder dan in november."