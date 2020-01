Op Instagram schrijft Alizadeh "laat me beginnen met een groet, vaarwel of deelneming". En ze neemt geen blad voor de mond. "Ik ben één van de miljoenen onderdrukte vrouwen in Iran. Ik droeg alles (van kledij, red.) wat ze me vroegen. Elke zin die ze me opdroegen te zeggen, heb ik herhaald. Niemand van ons deed er toe, we waren speeltjes", luidt het.



Alizadeh voegt eraan toe dat "terwijl Iran haar medailles vierde ook kritiek had op de sport die ze had gekozen". De gevechtssport taekwondo zou niet gepast zijn voor meisjes.

(lees voort onder haar post op Instagram)