Kostbaar schilderij van Sint-Anneke Plage tijdelijk in Museum Vleeshuis te zien

De Antwerpenaar die het schilderij "Zondagmiddag op Sint Anneke" kocht - en die anoniem wil blijven - wil het werk graag in Antwerpen houden. Daarom mag het Museum Vleeshuis het schilderij alvast voor een half jaar tentoonstellen.

Volgens conservator Tim De Paepe heeft het schilderij een belangrijke historische waarde: "Het is geschilderd in 1887 en het baadt in de sfeer van de belle époque. Je ziet de skyline van Antwerpen vanop Linkeroever en je ziet al die mensen op een terrasje zitten terwijl er muziek wordt gemaakt op de achtergrond. In die tijd was Linkeroever nog in volle ontwikkeling als een plek waar mensen op zondag konden uitgaan."

Waar is Louis?

Schilder Louis Van Engelen is zelf ook te zien op het schilderij (helemaal links) en ook de andere mensen op het schilderij zijn geen onbekenden. De meesten zijn vrienden en artistieke kennissen van hem, zoals componist Peter Benoit bijvoorbeeld (midden).

Schilder Louis Van Engelen links in beeld

Componist Peter Benoit