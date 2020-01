"Hoe jullie kunnen helpen? Blijf naar hier komen": Herbekijk VRT NWS Live met uw vragen over de bosbranden in Australië

Al maandenlang staan grote delen van Australië in brand. Met enorme gevolgen voor mens en dier. Onze redactie gaf u de kans om zelf enkele vragen over de bosbranden te stellen. Onze buitenlandjournalist Steven Decraene, die momenteel met een ploeg van VRT NWS in Australië aan het werk is, legde ze voor aan Greg Marsh, een Australiër die middenin de regio van de bosbranden woont. We pikken er enkele uit.

Hoe is het met de dierenpopulatie gesteld na de branden?

Marsh: "We hebben ongeveer 1,5 miljard dieren verloren tijdens de branden. Daaronder heel wat inheemse dieren. Koala's, kangoeroes, opossums,... Noem een dier en we zijn het kwijt, het is een grote ellende."

Hoe worden mensen geëvacueerd?

Marsh: "Er is een systeem met verschillende niveaus van gevaar. In de eerste plaats zijn er de media en social media die ons informeren. Daarnaast is eigenlijk aan iedereen al verteld wat ze moeten doen nog voor zulke bosbranden uitbreken of je eigendom in gevaar is."



"Er zijn drie soorten Australiërs. Ten eerste degenen die bij bosbranden onmiddellijk vertrekken als code rood van kracht is. Ten tweede mensen zoals ik, die een groot stuk land hebben om te verdedigen, met veel groen en open ruimte. We hebben de nodige middelen om onze eigendom op een vrij veilige manier te beschermen, zonder onszelf of anderen in gevaar te brengen. En ten derde zijn er de mensen die afwachten en zien wat er gebeurt. Dat zijn de mensen die gevaar lopen om te sterven."

Wat kunnen wij, in Vlaanderen, doen om Australië te helpen?

"Kom ons gewoon bezoeken. Het is hier nu een en al miserie, maar over zes maanden zal het er weer mooier uitzien. De bossen zullen zich weer herstellen. De inkomsten uit toerisme hier zijn heel belangrijk, dus kom naar hier om ons te bezoeken."

Bekijk hieronder al uw vragen en de antwoorden van Greg over de bosbranden in Australië: