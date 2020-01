Fly me to the moon: Japanse miljardair Yusaku Maezawa zoekt levenspartner die mee wil/moet naar de ruimte

"Samen met haar wil ik onze liefde uitschreeuwen vanuit de ruimte", stelt Maezawa. Hij gaat in 2023, als eerste privépassagier van SpaceX, rond de maan vliegen en beloofde in het verleden al op deze ruimtetrip zes tot acht kunstenaars mee te nemen. Maezawa is een notoir kunstverzamelaar. Hij houdt enorm van hedendaagse kunst. De ruimtepassagiers zullen dus het gezelschap krijgen van één (extra) vrouw.



In de zoektocht zullen de uitverkoren vrouwen - na een selectie - voor een afspraakje uitgenodigd worden, ergens in februari. Maezawa hoopt tegen maart ook "de ware" te hebben gevonden. Dat geeft de twee drie jaar de tijd om elkaar beter te leren kennen vooraleer ze aan boord gaan van de SpaceX.