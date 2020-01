Op sociale media ging het snel dat Van Ouystel iets "gedropt" had op het podium. Er was zelfs twijfel tussen een bh of een paar sandalen. Van welke finaliste het stukje lingerie nu is, is nog niet opgehelderd. Van Ouytsel vermoedt dat ze de beha heeft opgepikt in de backstage waar kledingpakketten klaarliggen op de grond voor snelle wissels. Wellicht is de bh met een haakje in haar jurk verwikkeld geraakt. Zelf droeg ze géén bh onder haar paarse jurk. "De jurk sloot nauw aan, als een korset, daar was geen ruimte voor."



Van Ouytsel is wel blij dat de bh "loste" op het podium. "Ik ben rechtop gestaan en heb dan mijn armen wagenwijd geopend richting publiek. Was de bh toen nog blijven haken in mijn lange mouwen, dan had ik er onbewust mee gezwierd." En dat had zeker de wenkbrauwen doen fronsen, uiteraard.