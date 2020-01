Na 28 jaar vindt reconstructie plaats van moord door "glazenwasser van Deurne": "We moeten café en appartement nabouwen"

Glazenwasser Stephaan Du Lion uit Deurne werd in oktober 2018 aangehouden voor de moord op Ariane Mazijn. Haar vriend had haar lichaam op 17 juni 1992 gevonden in een studio aan de Mechelsesteenweg in Antwerpen. Ze werd gewurgd met een snoer en had ook verschillende snij- en steekwonden. Omdat het originele appartement niet meer bestaat vindt de reconstructie vandaag plaats op Campus Vesta in Ranst. "Wij leiden politie-agenten, brandweerlui en ambulanciers op. Daarom hebben we op onze campus heel wat sites nagebouwd zoals een café en een appartement", zegt Koen Millis de directeur van Campus Vesta in "Start je Dag". "Als de originele plaats delict niet meer bestaat, vraagt het parket ons soms of ze de rollenspelruimtes kunnen gebruiken."

Meubels om in te richten

Hoe gaat zo'n reconstructie precies in zijn werk als de originele plek van de misdaad niet meer bestaat? "Wij hebben een heel arsenaal aan meubels en attributen die het parket kan gebruiken", zegt Milis. "Bij zo'n reconstructie wil het parket de realiteit van toen zo dicht mogelijk benaderen. Ze richten de rollenspelruimtes zo waarheidsgetrouw mogelijk in. Zo zal de zetel even ver van de kast staan als op de originele plek. Het parket voegt ook extra attributen uit het onderzoek toe. Op die manier willen de speurders nagaan of de beweringen van verdachten kloppen of niet."

Cold Case

Stefaan Du Lion liep na meer dan 20 jaar tegen de lamp toen zijn DNA afgenomen werd na een diefstal. Datzelfde DNA dook op in twee onopgeloste moordzaken, de zogenoemde "cold case" rond Eva Poppe uit 1997 en de moord op Ariane Mazijn. Du Lion bekende sindsdien nog twee bijkomende moorden op vrouwen in Oelegem en Borgerhout.