Nieuw in België: jumping voor konijnen

Wie dacht dat er enkel jumpingwedstrijden voor paarden zijn, think again. "Niemand in onze organisatie geloofde dat er zoiets bestond als een konijnenjumping, ik ook niet", vertelt Frans Schuermans, voorzitter van de vzw Hagelands Neerhof, die de konijnenjumping organiseert. "Maar iemand van onze vzw had zo een jumping in Duitsland gezien, en zo zijn we op het idee gekomen om dat hier in België ook een keer te organiseren."

Zo gezegd, zo gedaan. Een gezelschap uit Bremen, Duitsland komt op zaterdag 25 en zondag 26 januari naar Aarschot voor een jumpingdemonstratie met hun konijnen. "Het doel is om zo snel mogelijk over alle hindernissen te springen. De konijnen hebben een begeleider die hen in de goede richting stuurt."

Dagelijks trainen

Niet alle konijnen komen in aanmerking voor jumpingwedstrijden. "Vlaamse Reuzen zijn te zwaar om over die hindernissen te geraken. Dwergkonijnen zijn dan weer te klein. De middenklasse van de konijnen is perfect hiervoor. Die konijnen zijn echte knuffeldieren", vertelt Frans. "Ze worden binnenshuis gehouden als echte huisdieren. Zodra ze zes maanden oud zijn, beginnen hun baasjes met hen te oefenen om hen steeds hoger te laten springen. Na jaren training kunnen ze tot een meter hoog springen."

Genieten

Volgens Frans genieten de konijnen van de jumping. "Mensen denken soms dat dat dierenmishandeling is, maar het tegendeel is waar. Springen en huppelen zit in de natuur van konijnen. Die konijnen worden bovendien heel goed behandeld, als mensen."

De konijnenjumping vindt plaats op 25 en 26 januari in tuincentrum Oh'Green in Aarschot. Naast de konijnenjumping zal er ook een schoonheidswedstrijd zijn voor kippen, duiven, park- en watervogels, konijnen en cavia’s.