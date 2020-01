Nieuwe poederbrief bezorgd in Brussel, maar vorige enveloppen blijken bloem te bevatten 

Er is opnieuw een poederbrief verstuurd. Deze keer was de envelop bestemd voor de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. Het is nog niet duidelijk of de inhoud van de brief schadelijk is. De andere enveloppen die afgelopen vrijdag naar verschillende Federale Overheidsdiensten in Brussel werden verstuurd, blijken dan weer onschadelijk te zijn. Dat meldt het Brusselse parket.