Nieuwe Spaanse regering van premier Sánchez legt eed af bij koning Felipe

De nieuwe Spaanse regering is de eerste coalitieregering in meer dan 40 jaar. Dat wordt sowieso al een uitdaging, want geen enkele Spaanse politicus van de huidige generatie heeft daar ervaring mee. Bovendien gaat het om een minderheidsregering, samen hebben de PSOE en Podemos Unidas maar 155 van de 350 zetels in het Spaanse parlement. Hun regering kwam er dan ook enkel met gedoogsteun van enkele regionale partijen, zoals de separatistische Catalaanse partij ERC van de veroordeelde Oriol Junqueras.

Ook dat zal de druk op de ketel hoog houden. De PSOE en Podemos hebben namelijk aan de ERC beloofd om in ruil voor die gedoogsteun snel een politieke dialoog over de toekomst van Catalonië op te starten. De onzekerheid over het lot van Junqueras – is hij nu wel of niet onschendbaar als Europees Parlementslid en moet hij de cel kunnen verlaten? – komt daar nog bovenop.



Voor premier Pedro Sánchez is deze regering in elk geval de eerste die hij leidt na verkiezingen. Sánchez kwam in juni 2018 aan de macht nadat zijn voorganger Mariano Rajoy een motie van wantrouwen had verloren, vanwege de corruptieschandalen die diens Volkspartij teisterden. Na de verkiezingen van april 2019 slaagde Sánchez er zoals reeds gezegd niet in een nieuwe regering te vormen. Nu dus wel.

Zijn nieuwe regering telt 18 ministers en 4 vicepremiers, onder wie Podemos-leider Pablo Iglesias (foto bovenaan). De andere vicepremiers zijn 3 vrouwen van de PSOE. Podemos levert in totaal 5 ministers. (De tekst gaat voort onder de tweets.)