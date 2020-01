Nieuw Belgisch record polonaise in Ronse: 1.700 mensen doen mee

De editie verliep niet zonder incidenten. In Ronse, buiten de feestenzone, werd één auto in brand gestoken en bij een andere een ruit ingeslagen. "De politie kon ook 14 jongeren adminstratief aanhouden. Ze gooiden met, soms heel erg zware, voetzoekers", bevestigt burgemeester Luc Dupont (CD&V). De amokmakers krijgen een gasboete voor het verboden gebruik van vuurwerk. Ook vorig jaar was er een incident, toen werd de ruit van een politiewagen ingegooid. "Het is de tweede editie op rij dat er incidenten zijn, dat is relatief nieuw. We moeten jammer genoeg vaststellen dat enkele jongeren van "De Bommels" gebruikmaken om vandalenstreken te plegen", zegt Dupont nog.