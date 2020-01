"Joker" 11 keer genomineerd voor Oscars, ook Belgische kortfilm "Une soeur" met Veerle Baetens kan Oscar winnen 

""Joker" is uiteraard een fantastische maatschappijkritische superheldenfilm met Joaquin Phoenix in de titelrol", zegt filmjournalist Ward Verrijcken. "Het is wel ongewoon dat een film die zich in zo'n superheldenuniversum afspeelt de film is met het grootste aantal nominaties. De Academy kiest normaal gezien minder voor dit genre, dat op een jeugdig publiek gericht is, maar het is natuurlijk wel een hele goeie film." Phoenix won dit jaar al een Golden Globe voor zijn vertolking in de film en is ook nu de favoriet in de categorie "beste acteur".