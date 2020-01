Queen spreekt na topoverleg voor het eerst over stap terug Harry en Meghan: "Steun hun verlangen naar een nieuw leven"

Wat kunnen we nu opmaken uit het crisisberaad en het daaropvolgende statement? "De Queen is meer bedroefd dan boos. Voor zover dat je dat weet natuurlijk, want eerlijk: je weet niet wat de Queen denkt of vindt. Ze geeft nooit interviews, dus het is afgaan op de betrouwbaarste bronnen", stelt correspondente Lia van Bekhoven in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Maar het lijkt me logisch dat de Queen nuchter en pragmatisch is, en dat ze alles op alles zet om Harry en Meghan bij de koninklijke familie te houden."