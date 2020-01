Pakistaanse Hooggerechtshof verklaart terdoodveroordeling ex-president Musharraf ongrondwettelijk

Volgens het Pakistaanse Hooggerechtshof was die speciale antiterrorismerechtbank echter ongrondwettelijk. Zowel het indienen van de klacht, de samenstelling van de rechtbank als de samenstelling van het team van aanklagers zou niet volgens de grondwet hebben plaatsgevonden, geeft procureur Ishtiaq A Khan aan, die de Pakistaanse staat vertegenwoordigde voor het Hooggerechtshof.



Het is nog niet meteen duidelijk of de uitspraak van het Hooggerechtshof ook inhoudt dat de terdoodveroordeling vernietigd wordt. Musharrafs advocaat Azhar Siddique meent alvast van wel. "Het Hof heeft de uitspraak over Musharraf geannuleerd", vertelde hij aan het Britse persagentschap Reuters.

Musharraf zelf was overigens geen enkele keer aanwezig op het proces tegen hem. Hij verliet Pakistan in 2016 voor medische verzorging en leeft momenteel in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten.