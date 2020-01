Populaire YouTube-ster NikkieTutorials onthult (na chantage): "Ik ben transgender, in het verkeerde lichaam geboren"

"Ik ga vandaag iets met jullie delen, dat ik altijd al heb willen delen, maar onder mijn eigen omstandigheden." Zo begint de Nederlandse YouTube-ster Nikkie de Jager haar meest recente video op YouTube. Daarin vertelt ze dat ze transgender is. "Het is 2020 en ik wil het jaar beginnen met de waarheid", klinkt het. "Ik ben in het verkeerde lichaam geboren, wat betekent dat ik transgender ben. Het is zo surreël om dit te zeggen, dit filmen is eng, maar het voelt bevrijdend."

