Racisme in amateurvoetbal binnenkort beter in kaart gebracht

Concreet zal de scheidsrechter op het verslag bij een rode kaart of incident kunnen aanduiden of er een verband zou kunnen zijn met racisme of een ander onderliggend probleem. "Zo wordt niet alleen het probleem beter geschetst, het leidt ook tot een eerlijkere behandeling van de spelers."

Volgens Mazur is racisme ook in het amateurvoetbal iets om rekening mee te houden. "We doen daar heel wat bevragingen over, we hebben er ook nu pas een nieuwe grote enquête over verstuurd. We hebben er nog geen goed zicht op, maar ik kan wel zeggen dat je er elk seizoen mee geconfronteerd wordt."