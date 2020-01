Nu, 50 jaar na de inslag, heeft een onderzoeksteam onder leiding van wetenschapper Philipp Heck van het Field Museum of Natural History in Chicago ontdekt dat er in de meteoriet sterrenstof zit dat 5 tot 7 miljard jaar oud is. Wanneer sterren uitdoven, worden de deeltjes in de ruimte geslingerd. Die zogenoemde presolaire korrels worden vervolgens opgenomen in nieuwe planeten, sterren, manen én meteorieten. De oudste stofkorrels van de Murchison-meteoriet werden gevormd in sterren die dus ouder zijn dan ons zonnestelsel. En meteen is het sterrenstof het oudste vaste materiaal dat ooit op onze aarde gevonden is. "De korrels vertellen ons iets over hoe sterren in ons heelal gevormd worden", vertelt Heck enthousiast. Het team van Heck analyseerde zo 40 presolaire korrels in delen van de Murchison-meteoriet.