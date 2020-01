"Tijdens de borstvoeding kreeg ik steun uit een toch wel erg onverwachte hoek"

Toen Gemma Copeland onlangs de drukte van de Oostenrijkse hoofdstad even beu was, besliste ze om samen met haar echtgenoot en zoontje de Schönbrunn Zoo, een dierentuin die zich bevindt in de tuinen van een voormalig keizerlijk paleis in Wenen, te bezoeken. Op het einde van dat bezoek besloot het gezin nog even langs te gaan bij de orang-oetans. Eentje van hen bleek wel erg geïnteresseerd, toen Coleman er haar zoontje borstvoeding gaf: "Tijdens de borstvoeding heb ik steun gekregen vanuit een wel erg onverwachte hoek. Het was ronduit surrealistisch en ik heb er de tranen in mijn ogen door gekregen." Foto’s en filmpjes van de 'ontmoeting' trokken de afgelopen dagen wereldwijd de aandacht.