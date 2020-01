Vandaag wordt de volksjury van het "euthanasieproces" samengesteld, maar hoe verloopt dat?

Wie opgeroepen wordt om in een volksjury te zitten, kan dat niet weigeren. Wie niet komt opdagen, riskeert dan ook boetes tot 25.000 euro. Juryleden zijn verplicht om “aandachtig de zittingen te volgen” en “onpartijdig” te zijn. Wie bijvoorbeeld in de loop van het proces laat uitschijnen dat hij of zij wil dat er zware straffen worden uitgesproken, wordt meteen vervangen. Ook een bemoedigend of afkeurend gebaar naar een getuige of een advocaat is uit den boze.