Vlaamse regering heeft al 65 procent ingediende schadedossiers voor droogte 2018 afgehandeld

Hoe dan ook is het Vlaamse rampenfonds sinds 1 januari 2020 vervangen door een privé-weerverzekering die de boeren kunnen afsluiten bij een aantal erkende aanbieders. Die zogenoemde brede weerverzekering is niet verplicht, maar landbouworganisaties informeren hun leden om wel zo'n verzekering af te sluiten. "Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met fenomenen als extreme droogte of waterschade", is te horen bij de Boerenbond.

Volgens KBC Verzekering, een van de erkende aanbieders, is er heel veel vraag naar informatie over de brede weerverzekering en lopen er informatierondes. Voor cijfers over het aantal afgesloten polissen is het nog te vroeg, zeggen zowel de Boerenbond als KBC Verzekeringen.

Boeren die een brede weerverzekering afsluiten, kunnen van de Vlaamse regering een tegemoetkoming krijgen tot 65 procent van de premie die ze moeten betalen. Daarnaast geldt een overgangsfase tot 2024 waarbij boeren nog altijd een tegemoetkoming van het rampenfonds kunnen krijgen voor niet-verzekerde teelten, wel op voorwaarde dat ze een weerverzekering hebben afgesloten.

Het garantiefonds zelf is omgevormd tot een soort mini-fonds, dat alleen nog tussenkomt in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij aardbevingen.

Meer informatie vindt u op de website van het departement Landbouw en Visserij.