Zelzate heeft toekomstplan voor wijk Klein Rusland klaar: "We willen niet dat dit een tweede Doel wordt"

"De omstandigheden voor een nieuwe wijk zijn ideaal"

De wijk laten bestaan in haar huidige toestand is niet houdbaar, dat beseft ook het gemeentebestuur. Zelzate pleit daarom voor een nieuwe wijk op net dezelfde site. "Er zijn heel wat nieuwe ontwikkelingen rond de wijk die tegen een volledige afbraak pleiten", zegt burgemeester Brent Meuleman (SP.A). "We hebben de gipsberg, een oud gipsstort, omgevormd tot een berg vol met zonnepanelen. Het slibstort in de buurt wordt een natuurgebied. De nabijgelegen Khulmann-site (een voormalige chemische fabriek, nvdr.) is volledig gesaneerd. De snelwegtunnel kan anders ingepland worden waardoor die amper overlast zal veroorzaken in de wijk."

"Ik ben en blijf een Kleine Russin"

In één van de voortuintjes staat een kranige oudere bewoonster onkruid te wieden en perken te harken. "Ik vind het belangrijk dat het er netjes bij ligt. Ik probeer het hier te onderhouden maar zoals je ziet, gebeurt dat niet meer overal." De vrouw wijst de naburige voortuintjes aan die verloederd zijn. "Ik woon al 63 jaar in Klein Rusland. Ik ben een echte Kleine Russin", lacht de vrouw. Ik geloof niet in de nieuwe plannen maar ik weet ook niet wat ik ga doen als ik moet verhuizen. Vroeger was het hier een levendige wijk. We hadden een bakker, een viswinkel, een kruidenier, een café... Nu is alles weg."