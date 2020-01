5 verdachten doorverwezen naar rechtbank voor spectaculaire kluizenkraak, maar wat liep er eigenlijk allemaal mis?

De kluizenkraak had veel weg van een filmscenario. Vanuit een kelderappartement in de Antwerpse Nerviërstraat, op enkele honderden meters van de bank, groeven de daders een eerste tunnel naar de riool. De huurders van het appartement hadden nochtans aan de eigenaar gezegd dat ze het zouden opknappen als een pareltje, maar in werkelijkheid maakten ze een gat in de muur om zo tot in de riool te geraken. Eens in de riool liepen ze tot vlak voor de bank in de Belgiëlei. Daar groeven ze een tweede tunnel tot onder de kluizenzaal.

