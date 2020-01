Benedictus XVI wil niet langer co-auteur zijn van controversieel boek

Dat staat haaks op wat in progressieve katholieke kringen leeft en dat is tegen de wil van paus Franciscus in. Trouwens, de Amazone-synode van enkele maanden geleden besliste al dat -om te beginnen- in Zuid-Amerika het mogelijk moet worden om getrouwde mannen priester te laten worden. Dus er is een zekere beweging ingezet. Iets wat in conservatieve kringen niet op applaus kan rekenen. En ook niet bij Benedictus, zo leek het wel.



Maar hij weigert nu dus om nog als mede-auteur van het boek te worden genoemd. Heeft hij zijn hand overspeeld en de reactie onderschat? Of is de oude man erin geluisd en hebben oerconservatieve krachten in zijn naam een aanval op Franciscus ingezet? Hoe dan ook, de vorige paus ontkent dus dat de woorden en bedenkingen in het boek van hem zijn, toch die over het celibaat. Hij wil nu enkel zijn naam verbonden zien aan een korte, beperkte tekst in het boek. Over welke tekst en welke inhoud dat dan gaat, is nog onduidelijk.