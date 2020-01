Britse premier Johnson is duidelijk: er komt geen tweede referendum over Schotse onafhankelijkheid 

Maar voor zo'n referendum heeft de Schotse regering hoe dan ook de toestemming nodig van de Britse regering in Londen. De Schotse premier Nicola Sturgeon schreef in december een brief naar de Britse premier Boris Johnson met de vraag om de bevoegdheid voor het organiseren van zo'n referendum naar Schotland door te schuiven.



Maar Johnson wil daar absoluut niet van weten, zo maakte hij in een brief aan Sturgeon duidelijk. Johnson vindt dat een nieuw referendum te snel na het vorige komt. De stemming in 2014 was er volgens Johnson een van de huidige generatie en dus is een nieuw referendum niet nodig. Volgens Johnson zou zo'n referendum ook tot instabiliteit leiden. Hij roept in zijn brief net op tot méér eenheid in het Verenigd Koninkrijk. (De tekst gaat voort onder de tweet.)