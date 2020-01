Brug in Wommelgem waar brokstukken zijn afgevallen op E313, blijft permanent dicht: nog jarenlang verkeerschaos in zicht

Nieuwe brug in 2022



"De bouw van een nieuwe brug zal hopelijk starten in 2021," zegt schepen Alex Helsen, "dat was al zo voorzien, het is gewoon pech dat deze brug nu, een jaar te vroeg, de geest geeft. In 2022 zou de nieuwe brug dan af moeten zijn. Ondertussen gaan we wel bekijken of er over de Doornaertbrug toch geen fietsers over mogen."



Winkeliers en buurtbewoners

Voor de winkeliers in de buurt van de afgesloten brug is de beslissing om ze te sluiten een streep door de rekening. Zij zien het aantal klanten sterk teruglopen. Ook de buurtbewoners van de kleinere brug waar het verkeer nu naartoe wordt geleid, zijn niet zo gelukkig met de nieuwe files voor hun deur.