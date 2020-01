"Busreis naar Lourdes blijft populair": 4.000 bezoekers voor bedevaartbeurs in Kempen

"Vroeger dachten we dat de populariteit van onze bedevaartreizen stelselmatig zou afnemen", vertelt Johan Verhoeven in "Start je dag". "Maar het omgekeerde is waar. Elk jaar stijgt het aantal bedevaarders lichtjes. Vaak zijn het dezelfde mensen of vriendengroepen die opnieuw naar Lourdes trekken."

Maar ook nieuwe gegadigden melden zich. Volgens Gazet van Antwerpen lokte de bedevaartbeurs de afgelopen dagen 4.000 bezoekers naar Zandhoven. "Elk jaar haken er bedevaarders af door gezondheidsproblemen of een gevorderde leeftijd. Maar telkens staan er nieuwe 50- en 60-plussers klaar."

Mirakel niet inbegrepen

Wat kost het om de grot van Maria te bewonderen? "Onze reizen naar Lourdes beginnen aan 410 euro voor 5 dagen", zegt Johan Verhoeven op Radio 2 Antwerpen. "Of het wijwater inbegrepen is? Neen, de wijn en het water aan tafel wel", lacht hij. "En voor een mirakel moet je ook zelf zorgen. Al hebben we meestal wel onze eigen priester mee die ter plaatse misvieringen in het Nederlands doet."

Het bedevaartseizoen start rond Pasen en loopt tot begin oktober. "Onze eerste reizen zijn zo goed als volgeboekt, maar later op het jaar hebben we nog voldoende vrije plaatsen. Mijn broer en ik zitten een paar keer per jaar zelf achter het stuur van de bus. Met Pasen ben ik traditiegetrouw in Lourdes", zegt Verhoeven.