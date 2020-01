Buurtbewoners zien cohousingproject in Leuven niet zitten: "Mastodont en te hoog"

Met cohousing wordt eigenlijk bedoeld dat verschillende generaties samenleven en ook gemeenschappelijke plekken delen, zoals de tuin. Nu komt er een gebouw met 11 verdiepingen in de omgeving van de voormalige Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo. Naast gemeenschappelijke ruimtes zoals een buurthuis, bibliotheek, speelplek voor kinderen, een lokaal voor familiefeesten... komen er ook een muziekacademie, een kinderdagverblijf en er is ruimte voor handel of horeca.

"Er zijn twee groepen voor cohousing", zegt het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL), dat instaat voor de bouw. "Die hebben elk hun eigen buurthuis waar ze minstens al de keuken hebben waar ze samen kunnen vertoeven. En dat wordt aangevuld met een bibliotheek, een "coworkingspace" of een atelier waar mensen hun hobby kunnen uitoefenen. Maar bijvoorbeeld ook een wasserette. En ook buiten hebben de bewoners een daktuin, buiten- en terrasruimten die ze kunnen invullen."

Buurtbewoners hebben bedenkingen

Maar heel wat buren zien het project niet meteen zitten: "We vinden het nogal een mastodont en veel te hoog", klinkt het. Een andere buur: "Ik ben één van de buren die schaduw gaat hebben op mijn terras in de avonduren. En dat zijn net de uren wanneer een mens kan genieten van de zon zonder in de hitte te moeten zitten. En dat vind ik jammer." En nog iemand: "Nu wordt er iets gebouwd wat het verkeer gaat beïnvloeden en het is nu al een ramp".

Momenteel zijn er al 26 woningen verkocht. De start van de bouw van "'t Wisselspoor" is voorzien begin 2021 en de eerste gezinnen zouden er volgens de huidige planning tegen 2024 kunnen intrekken.