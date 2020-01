Canadese premier haalt uit naar Iran én de Verenigde Staten

De internationale gemeenschap is "heel erg duidelijk geweest over de nood aan een gedenucleariseerd Iran" op militair vlak, maar ook over het "beheersen van de spanningen in de regio, die onder andere werden veroorzaakt door de acties van de Verenigde Staten", verklaarde Trudeau. "Indien de regio geen spanningen en een recente escalatie had gekend, hadden de Canadezen volgens mij op dit moment nog thuis bij hun families geweest", voegde de Canadese premier er aan toe.

Zaterdag erkende het Iraanse leger verantwoordelijk te zijn voor het neerhalen van het Oekraïense vliegtuig. Alle 176 inzittenden kwamen daarbij om. De situatie in de regio is zeer gespannen sinds de liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door de VS op 3 januari en een Iraanse vergeldingsaanval tegen militaire steunpunten die ook door de Amerikanen gebruikt worden. Tijdens die nacht werd wellicht per vergissing de Oekraïense Boeing neergehaald in de buurt van Teheran. Aan boord veel Iraniërs, maar ook 57 Canadezen.