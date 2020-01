Chiroleider redt pastoor uit Diegem van verstikkingsdood: "Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen"

De pastoor van Diegem, Vital Orolé, heeft al veel meegemaakt in zijn leven. Hij is 88 jaar en zou de langst zittende priester van Vlaanderen zijn. Vorig jaar mocht hij nog op audiëntie bij de paus en werd hij gekroond tot ereburger van Machelen.

2020 startte evenwel minder goed voor hem. Op een etentje met vrienden kwam een stukje vlees vast te zitten in zijn keel. De aanwezigen belden daarop de hulpdiensten, maar ook de 23-jarige Tim Calcoen, voorzitter van de Chirojongens Diegem. Calcoen is vrijwilliger bij de brandweer van Vilvoorde en verpleegkundige in opleiding.

Automatisme

"Ze wisten dat ik in de buurt was en daarom belden ze mij op", vertelt Tim in "Start je dag" op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik was snel daar en heb gewoon op automatische piloot gedaan wat ik dacht dat ik moest doen. Ik ben hem beginnen te reanimeren tot hij weer een hartslag en ademhaling had. En dan hebben we gewacht op de hulpdiensten."

Held?

Volgens de spoedarts zou pastoor Vital er niet meer zijn als Tim niet had ingegrepen. "Mensen noemen me nu een held, maar zo voel ik me niet. Ik heb gewoon gedaan wat ik moest doen, er was een mens in levensnood." Intussen heeft Tim meneer pastoor al enkele keren bezocht in het ziekenhuis. "Het gaat heel goed met hem en daar ben ik heel blij om."