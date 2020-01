In Gent is voor de vijfde keer het circusfestival "Smells like circus" van start gegaan. De Amerikaanse topjongleur Wes Peden beet er de spits af met z'n voorstelling "Zebra" in de Vooruit. De festival duurt nog tot en met zaterdag en wil vooral aantonen dat circus een kunstvorm is die veel verder gaat dan de klassieke circustent.