De vijf boeken die het leven van Jacques Vermeire hebben veranderd

Stripverhalen zijn een constante in het leven van Jacques Vermeire. Hij heeft een uitgebreide verzameling en werd zelf al drie keer omgetoverd tot stripfiguur: Dimitri De Tremmerie in de stripreeks “F.C. De Kampioenen”, buurman Marcel in de strips van K3 en Jacques Vermeire in… “Jacques Vermeire”. “Dat was plezant, ook om in mijn eigen verzameling terecht te komen", vertelt Vermeire. "Maar dat is niets in vergelijking met mijn grote held Hergé.”