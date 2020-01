Dierenrechtenorganisatie GAIA dient klacht in tegen hanenvechters: "Barbaarse praktijken"

Hanengevechten zijn al sinds 1927 verboden in België. "Maar blijkbaar zijn er nog altijd enkele onverbeterbare individuen die het niet kunnen laten", zucht Michel Vandenbosch van Gaia. "Het aantal hanengevechten is gelukkig wel afgenomen, maar het fenomeen is blijkbaar nog altijd niet uitgeroeid." GAIA gaat nu een klacht indienen bij het gerecht. "Dat is onze plicht als dierenrechtenorganisatie. Want dat zijn barbaarse praktijken, de dieren worden zwaar mishandeld." GAIA wil dat ook de kweek van vechthanen aan banden wordt gelegd.

Euthanasie

De in beslag genomen hanen hebben intussen een dodelijk spuitje gekregen in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. Dierenrechtenorganisatie Animal Rights betreurt dat. "Die dieren hadden nog bij gezinnen geplaatst kunnen worden", zegt Els Van Campenhout. "We begrijpen dat ze in het opvangcentrum met de handen in het haar zaten. Maar we hadden hen daarbij willen helpen."