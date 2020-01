Goede raad is helemaal niet duur

Zo heb ik geen goede raad te geven aan meubelgigant Ikea. Mijn laatste ervaring met de montage van een BRIMNES-kleerkast met drie deuren was niet de meest aangename. Maar is het – gezien de tijdsgeest – geen ideetje om een lgtbq -kast op de markt te brengen, waaruit het makkelijk komen is, that is , zonder geknoei met de handleiding? Daar moet toch een goed op de tong liggende Zweedse naam voor te vinden zijn?

Zo heb ik geen goede raad voor Harry en Meghan. Wat weet ik van het lijden van de verplicht voltijdse klaploper? Maar ik wijs het jonge paar wel op de vacature voor een uitbater van Standaard Boekhandel in Berlaar, de ideale job voor royals die de handen uit de mouwen willen steken. Snel reageren is de boodschap, want ook prins Laurent overweegt een sollicitatie!

Zo heb ik geen goede raad voor de naar Zuid-Afrika verbannen gepensioneerde Siegfried Bracke, waar hij in de sloppenwijk van Kaapstad een hut deelt met Tom Lanoye. Wat weet ik van de angst om vergeten te worden? Maar de VRT halftijds van de andere kant van de wereld leiden, dat moet in deze eeuw toch mogelijk zijn? Er zijn er die per tweet regeren. De grote lijnen uitzetten en het vervelende praktische werk in Brussel aan anderen laten, dat klinkt toch als een sprookje? En onbekommerd kunnen zwemmen in het geld van de dotatie en de reclame-inkomsten, stel je voor. Blijven drijven, jonge heer!

