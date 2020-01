In de VS is mediteren tegenwoordig een competitiesport: Otto-Jan Ham deed mee en werd meteen kampioen

Dat Ham het tornooi won, is niet zo gek. Hij zag er de humor van in en dat is in dit geval een voordeel. Bovendien had hij geen zenuwen of grote verwachtingen. “Ik ben gewoon op die stoel gaan zitten en ik heb aan niks gedacht. Ik heb zelfs niet geprobeerd om te mediteren. Dat had toch geen zin.”