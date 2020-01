Iraanse president Rouhani: "Schuldigen vliegtuigcrash zullen worden gestraft"

Volgens de Iraanse president is deze uitleg niet voldoende, en hij lijkt van plan om meer militairen, ook hogerop, verantwoordelijk te stellen. Verschillende mensen zijn intussen al opgepakt.

Iran zal voor het onderzoek ook samenwerken met Canada en Oekraïne. Eerst was gezegd dat Iran het onderzoek alleen zou leiden. Vandaag is er in Teheran alvast overleg gepland tussen de drie landen.

Rouhani erkent ook dat zijn regering verantwoordelijk is, al is niet duidelijk of dat ook direct politieke consequenties heeft. Volgend jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Iran. President Rouhani is als president ondergeschikt aan de opperste leider Ali Khamenei. Die laatste stuurt ook de omstreden Revolutionaire Garde aan.