Vuurde Iran niet één, maar twee raketten af op Oekraïense vliegtuig? "Politiek gezien maakt het eigenlijk geen verschil"

"Dat er twee raketten zijn afgevuurd was een theorie die al langer de ronde deed en deze beelden bevestigen dat", zegt Jens Franssen. Volgens hem zal dit echter geen politieke gevolgen hebben. "Het vliegtuig is neergehaald door Iran, of dit nu met één raket of met twee raketten gebeurd is, maakt geen verschil."

"De persoon die de raketten heeft afgevuurd zag iets op zich afkomen en wist naar alle waarschijnlijkheid niet wat het was. Nadat de eerste raket het toestel niet had neergehaald, schoot hij nog een raket af. Het technisch onderzoek moet nu uitwijzen wat er precies fout is gelopen. Waarom wist die persoon niet wat er op hem afkwam? En hoe kan dat in de toekomst vermeden worden? Het vliegtuig is vertrokken op een luchthaven waar nog passagiersvliegtuigen opstijgen. Dus Iran moet er alles aan doen, opdat dit scenario zich niet herhaalt."