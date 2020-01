Wikipedia-oprichter Jimmy Wales strijdt tegen fake news met WT:Social:  "Geïnspireerd op Facebook zonder advertenties”

Wales is zelf verbaasd over het succes van zijn website. “Toen we ermee startten, was het een project, een idee om kennis te delen. Er zat niet echt een businessmodel achter. In het begin klaagden ook veel gebruikers over het feit dat Wikipedia niet “flashy” genoeg was. Toch bestaan we na al die jaren nog altijd. Volgens mij hebben we toch iets betekend.”