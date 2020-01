Lachgas binnenkort verboden in heel het Brussels Gewest

Verschillende gemeenten zoals Sint-Joost-ten-Node of Koekelberg hebben al het heft in eigen handen genomen en het bezit en gebruik van lachgas verboden. Nu komt er op gewestelijk niveau een maatregel in het gemeenschappelijk politiereglement, waardoor lachgas in alle negentien gemeenten verboden wordt.

Gevaarlijke roes

De inname van lachgas, wat gedurende korte tijd een roes geeft, is een hype onder vele jongeren, maar het gebruik ervan is gevaarlijk. "De tekst van het gemeenschappelijk politiereglement werd door het college van de stad Brussel al goedgekeurd op 9 januari 2020. Het wordt op 18 februari voor advies aan de politiecommissie voorgelegd. Eind februari of begin maart zal het voorstel dan op de gemeenteraad gestemd worden. De inwerkingtreding is voorzien op 1 april", meent burgemeester Close.

Preventie via jeugdcentra en scholen

De aankondiging kwam er na een vraag van zijn partijgenoot en gemeenteraadslid Mourad Maimouni (PS). Die vroeg zich ook af of er in de Brusselse scholen gesensibiliseerd zal worden rond de gevaren van de inname van lachgas. Burgemeester Close verzekerde dat er onder meer via jeugdcentra preventief gewerkt zal worden.