Larve van vuurvlieg stopt met glimmen om padden op te kunnen eten die volwassen vuurvliegen eten

Tepuis zijn precambrische - daterend van voor het Cambrium dat zo'n 540 miljoen jaar geleden begon - tafelbergen uit zandsteen in het noorden van Zuid-Amerika.

Ze zijn zo'n 3.000 meter hoog en hun hoogste toppen zijn door steile kliffen geïsoleerd van de omringende hoogvlakten, savanne en tropisch regenwoud.

Philippe Kok is gespecialiseerd in de evolutie van gewervelde dieren in deze afgelegen gebieden en bracht bijna 300 dagen door op tepuis.

De tafelbergen inspireerden Sir Arthur Conan Doyle voor zijn beroemde roman 'The Lost World', waarin een expeditie naar het plateau diersoorten ontdekt die elders uitgestorven zijn, onder meer een aantal dinosaurussen en reuzenzoogdieren.

De studie van Philippe Kok en zijn VUB-collega's is gepubliceerd in Current Biology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).